Сменился руководитель дочерней компании АЖД
Инфраструктура
- 11 сентября, 2025
- 19:25
Директор ООО ADY Əmlak, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), Эльчин Ниязов освобожден от должности.
Как сообщает Report, руководство компанией поручено Акберу Мадатли.
Отметим, что до недавнего времени он был директором ООО ADY Ekspress, а до этого возглавлял ADY Konteyner.
Последние новости
19:55
В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкойПроисшествия
19:53
Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентябряДругие страны
19:48
ФРГ расширит патрулирование воздушного пространства над ПольшейДругие страны
19:33
Представитель Госдепартамента США отправился в АрмениюВ регионе
19:32
ВОЗ: Почти 500 тыс. афганцев нуждаются в медицинской помощи после землетрясенияДругие страны
19:31
Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной АзииВ регионе
19:28
Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и БеларусьюДругие
19:25
Сменился руководитель дочерней компании АЖДИнфраструктура
19:23