Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Сменился руководитель дочерней компании АЖД

    Инфраструктура
    • 11 сентября, 2025
    • 19:25
    Сменился руководитель дочерней компании АЖД

    Директор ООО ADY Əmlak, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), Эльчин Ниязов освобожден от должности.

    Как сообщает Report, руководство компанией поручено Акберу Мадатли.

    Отметим, что до недавнего времени он был директором ООО ADY Ekspress, а до этого возглавлял ADY Konteyner. 

    АЖД ADY Əmlak смена руководства
    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın törəmə şirkətinin rəhbərliyi dəyişdirilib

    Последние новости

    19:55

    В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

    Происшествия
    19:53

    Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентября

    Другие страны
    19:48

    ФРГ расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей

    Другие страны
    19:33

    Представитель Госдепартамента США отправился в Армению

    В регионе
    19:32

    ВОЗ: Почти 500 тыс. афганцев нуждаются в медицинской помощи после землетрясения

    Другие страны
    19:31

    Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной Азии

    В регионе
    19:28

    Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и Беларусью

    Другие
    19:25

    Сменился руководитель дочерней компании АЖД

    Инфраструктура
    19:23

    Минэнерго США: В ЕС нужно заменить российский СПГ американским

    Другие страны
    Лента новостей