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Сменилось руководство Института дендрологии и Ботанического сада  

Сменилось руководство Института дендрологии и Ботанического сада   Исполняющая обязанности гендиректора Института дендрологии, подведомственного Исполнительной власти города Баку, Самира Багирова назначена заместителем председателя правления структуры.
Инфраструктура
15 августа 2022 г. 16:40
Сменилось руководство Института дендрологии и Ботанического сада  

Исполняющая обязанности гендиректора Института дендрологии, подведомственного Исполнительной власти города Баку, Самира Багирова назначена заместителем председателя правления структуры.

Как стало известно Report, руководство институтом временно поручено научному секретарю Национальной академии наук Азербайджана Минаре Гасановой.

Кроме того, гендиректор Ботанического сада, подведомственного ИВ, Натик Аллахвердиев освобожден с должности по собственному желанию и назначен заместителем председателя правления структуры.

Руководство Садом временно поручено исполнительному директор структуры Гасану Бабаеву.

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