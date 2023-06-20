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Сменилось руководство двух дочерних компаний АЖД

Сменилось руководство двух дочерних компаний АЖД Директор ООО "ADY Express", принадлежащего ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Вугар Миргасымов и директор ООО "ADY Konteyner" Натиг Джафаров освобождены от занимаемых должностей.
Инфраструктура
20 июня 2023 г. 19:39
Сменилось руководство двух дочерних компаний АЖД

Директор ООО "ADY Express", принадлежащего ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Вугар Миргасымов и директор ООО "ADY Konteyner" Натиг Джафаров освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает Report, руководство компаниями возложено на Акбера Мадатли и Рашада Меджидова.

А.Мадатли в свое время работал первым заместителем председателя правления ОАО "Atəşgah Sığorta", Р. Меджидов же до этого был директором по развитию бизнеса ”ADY Konteyner".

Напомним, что "ADY Express" создан в 2015 году. Его уставный капитал составляет 1 911 634 маната.

"ADY Konteryner" создан в 2017 году. Его уставный капитал составляет 5 000 830 манатов.

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