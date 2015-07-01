Сменен терминал авиарейса Баку-Лондон

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Самолеты авиакомпании "British Airways", следующие по маршруту Баку-Лондон, отныне будут приземляться в Терминале 5 (T5) аэропорта Хитроу.

Как сообщили Report в "British Airways", высокотехничный терминал способен принимать до 30 млн. пассажиров в год. Этот терминал уже четвертый год подряд признается лучшим по итогам опроса влиятельной компании Skytrax.

Отметим, что ранее полеты из Баку осуществлялись в Терминал 1 самого большого британского аэропорта Хитроу.

В соответствии с официальным заявлением, сделанным "British Airways" в 2014 году, компания группирует все полеты из трех терминалов в два: Терминал 3 (T3) и T5 до конца 2015 года.

Полеты из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, из столицы Иордании Аммана и столицы Ливана Бейрута также переходят из терминала T1 в T5.

"British Airways" осуществляет полеты из Азербайджана в T5 аэропорта Хитроу 6 раз в неделю.