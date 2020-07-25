В Службе госреестра недвижимого имущества новое назначение

НигярЭйюб гызыАлимова назначена заместителем начальника Службы государственного реестра недвижимого имущества. Она также исполняет обязанности главы Службы госреестра.

Нигяр Эйюб гызы Алимова назначена заместителем начальника Службы государственного реестра недвижимого имущества. Она также исполняет обязанности главы Службы госреестра.

Как передает Report, она назначена на эту должность по приказу и.о. начальника Госслужбы по имущественным вопросам при министерстве экономики страны Метина Эйнуллаева.

Отметим, что Н.Алимова с 2017 года была руководителем аппарата министерства по налогам. А до этого являлась главой отдела в Департаменте обслуживания налогоплательщиков и прозрачного налогового партнерства.

Напомним, что Н. Алимова по распоряжению президента страны от 9 февраля 2015 года награждена медалью "За отличие на государственной службе".