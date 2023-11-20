Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточном Зангезуре включена в перечень единых индексов

Кабинет министров внес изменения в "Перечень единых индексов, установленных для государственных органов Азербайджана, юридических лиц, акции (доли) которых контролируются государством, и публичных юридических лиц, созданных от имени государства", утвержде

Кабинет министров внес изменения в "Перечень единых индексов, установленных для государственных органов Азербайджана, юридических лиц, акции (доли) которых контролируются государством, и публичных юридических лиц, созданных от имени государства", утвержденный постановлением от 15 сентября 2022 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое решение.

Согласно постановлению, в указанный перечень включена Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.