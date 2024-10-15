Служба раскрыла планы по восстановлению поселков Гадрут и Туг

15:57

В поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана запланировано создание зон отдыха, площади, чайханы, открытой выставочной площадки, детских игровых площадок, библиотеки, лесной дороги, автостоянки на 64 места и прочей инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом в рамках панельных дискуссий на Каспийской строительной неделе заявил заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Сабухи Абдуллаев.

"В Гадруте продолжаются восстановительные работы. В поселке ведутся работы по сносу и вертикальной планировке. Всего в Гадруте планируется восстановление и строительство 11 жилых домов. Также предусмотрено строительство 4 двухэтажных жилых домов на 4 квартир, проектирование которых ведется в настоящее время. Кроме того, планируется отремонтировать и модернизировать одноэтажное здание почты и связи, двухэтажное здание магазина и ресторана, а также трехэтажное здание гостиницы. В настоящее время ведется проектирование восстановительно-строительных работ, которые будут проведены в поселке Гадрут", - сказал он.

Представитель службы отметил, что после реконструкции ряд существующих зданий будут использоваться по новому назначению - как гостиница, культурный центр, аптека.

Он также раскрыл некоторые планы восстановительных работ в селе Туг Ходжавендского района.

"Учитывая, что освобожденное от оккупации село Туг является важным туристическим пунктом, в планируемые работы включены реставрация исторических родников на территории Туга, ремонт ограждений и построек вдоль улиц. На первом этапе в селе будут восстановлены 30 индивидуальных жилых домов, школьное здание на 360 мест, детский сад на 50 мест", - сказал Абдуллаев.