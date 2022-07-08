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СГБ предупредила желающих приобрести льготное жилье незаконным путем

СГБ предупредила желающих приобрести льготное жилье незаконным путем "В процессе реализации на льготных условиях 442 квартир, принадлежащих Государственному агентству жилищного строительства (MİDA), наблюдались случаи вмешательства в процесс выбора жилья с использованием специального программного обеспечения в области инфо
Инфраструктура
8 июля 2022 г. 17:21
СГБ предупредила желающих приобрести льготное жилье незаконным путем

"В процессе реализации на льготных условиях 442 квартир, принадлежащих Государственному агентству жилищного строительства (MİDA), наблюдались случаи вмешательства в процесс выбора жилья с использованием специального программного обеспечения в области информационных технологий".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель Службы государственной безопасности (СГБ) Гюнель Гусейнова на совместном брифинге с MİDA.

"В связи с расследованием указанных фактов в СГБ было направлено обращение. 14 апреля в Главном следственном управлении СГБ было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования был подтвержден факт вмешательства в процесс реализации льготных квартир MİDA. В результате оперативных мероприятий, проведенных Главным следственным управлением СГБ, эти лица были разоблачены и задержаны. Один человек объявлен в международный розыск. Те, кто захочет прибегнуть к таким методам в будущем, будут привлечены к ответственности", - сказала она.

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