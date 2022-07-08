СГБ предупредила желающих приобрести льготное жилье незаконным путем

"В процессе реализации на льготных условиях 442 квартир, принадлежащих Государственному агентству жилищного строительства (MİDA), наблюдались случаи вмешательства в процесс выбора жилья с использованием специального программного обеспечения в области инфо

"В процессе реализации на льготных условиях 442 квартир, принадлежащих Государственному агентству жилищного строительства (MİDA), наблюдались случаи вмешательства в процесс выбора жилья с использованием специального программного обеспечения в области информационных технологий".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель Службы государственной безопасности (СГБ) Гюнель Гусейнова на совместном брифинге с MİDA.

"В связи с расследованием указанных фактов в СГБ было направлено обращение. 14 апреля в Главном следственном управлении СГБ было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования был подтвержден факт вмешательства в процесс реализации льготных квартир MİDA. В результате оперативных мероприятий, проведенных Главным следственным управлением СГБ, эти лица были разоблачены и задержаны. Один человек объявлен в международный розыск. Те, кто захочет прибегнуть к таким методам в будущем, будут привлечены к ответственности", - сказала она.