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ГКВИ: Слухи о сносе исторического здания на проспекте Азадлыг необоснованны

Слухи о сносе исторического здания на проспекте Азадлыг необоснованны

Распространенная в социальных сетях информация о сносе исторического здания, построенного в 1940-60-х годах, и расположенного по адресу г. Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 117, является необоснованной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по вопросам имущества.

Отмечается, что здание находится на балансе Центра управления производственными и обслуживающими предприятиями комитета. Комплекс состоит из одной пятиэтажной, и четырех одноэтажных построек. В настоящее время здание и постройки не используются, снос здания не предусмотрен.

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