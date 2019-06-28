"Азерсу": Слив канализационных вод в коллекторы приводит к проседанию дороги на Маштагинском шоссе

"Слив канализационных вод в коллекторы на шоссе Забрат-Маштага приводит к проседанию дороги".

Об этом сообщил Report пресс-секретарь "Азерсу" Анар Джабраиллы.

Он отметил, что в местах, где нет канализационной системы, жители используют шамбо, а накопленные в них сточные воды откачиваются и затем сливаются в коллекторы "Азерсу": "Лица, занимающиеся этими работами, должны сначала получить разрешение от "Азерсу" и произвести оплату. Но так это делается незаконно".

Представитель ОАО "Азерсу" заявил, что их структура борется с такими случаями: "Пока никаких жалоб по поводу проседания дороги Забрат-Маштага не поступало. Но на территории наблюдается неприятный запах".

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли отметил, что в связи с вопросом будет проведено разбирательство.