Следующий из Узбекистана в Турцию контейнерный поезд прибыл в Бакинский порт

Очередной контейнерный поезд из 62 контейнеров, следующий из Бухары, Узбекистан, в Мерсин, Турция, прибыл в Бакинский порт.

Очередной контейнерный поезд из 62 контейнеров, следующий из Бухары, Узбекистан, в Мерсин, Турция, прибыл в Бакинский порт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" – ООО ADY Container.

В 40-футовых контейнерах перевозятся продукты химической промышленности и удобрения. Груз был доставлен фидерным судном "Махмуд Рагимов" из порта Туркменбаши в Бакинский порт. Здесь контейнеры будут перевалены и загружены на платформы, а затем отправятся в Турцию по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Проект реализуется в рамках транспортного маршрута Азиатско-Тихоокеанский регион-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.