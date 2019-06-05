Следующая партия современных вагонов отправится в Азербайджан до 10 августа

"Следующие три состава отправятся в Азербайджан в августе. До 10 августа 15 вагонов будут уже у вас". Об этом российскому бюро Report заявил директор по производству АО «Метровагонмаш» Виктор Забадыкин.

"Нам приятно работать с Бакинским метрополитеном. Наша представительная сервисная группа постоянно находится там. Мы несем гарантии за наш подвижной состав. Все требования и технические задания, которые нам выдают при создании нового подвижного состава мы неукоснительно выполняем и воплощаем в жизнь. Нам нравится работать с БМ, потому что это конструктивно и позитивно", - заявил В. Забадыкин.

Отметим, что всего в этом году у "Метровагонмаша" будет закуплено 30 вагонов. Первые 10 современных вагонов нового поколения были отправлены в Азербайджан 4 июня.

"Метровагонмаш" обслуживает Бакинский метрополитен техникой с 1967 года. В бакинской подземке сегодня эксплуатируется порядка 300 вагонов метро московского завода.

Игбал Рустамов