Скоростные пассажирские поезда будут останавливаться в Уджаре и Ляки

Скоростные пассажирские поезда отныне будут останавливаться в Уджаре и Ляки.
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По ее словам, четыре поезда FLIRT, доставленные в Азербайджан в конце прошлого года, уже готовы к полноценной эксплуатации.
"Сегодня организован символический рейс в направлении станций Уджар и Ляки. Теперь порядка 200 тыс. человек, проживающих в Уджарском и Агдашском районах смогут пользоваться скоростными пассажирскими поездами", - добавила С.Назарова.
Она подчеркнула, что в поездах есть вагон-бары, а также специальные места для людей с ограниченными возможностями, место для велосипедов.
"Поезда оснащены инновационной системой безопасности, которая позволяет пассажирам совершать поездки комфортно и безопасно", - резюмировала Санубар Назарова.