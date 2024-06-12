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Скоростные пассажирские поезда будут останавливаться в Уджаре и Ляки

Скоростные пассажирские поезда будут останавливаться в Уджаре и Ляки Скоростные пассажирские поезда отныне будут останавливаться в Агдаше и Уджаре.
Инфраструктура
12 июня 2024 г. 08:32
Скоростные пассажирские поезда будут останавливаться в Уджаре и Ляки

Скоростные пассажирские поезда отныне будут останавливаться в Уджаре и Ляки.

Как передает Report, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Санубар Назарова.

По ее словам, четыре поезда FLIRT, доставленные в Азербайджан в конце прошлого года, уже готовы к полноценной эксплуатации.

"Сегодня организован символический рейс в направлении станций Уджар и Ляки. Теперь порядка 200 тыс. человек, проживающих в Уджарском и Агдашском районах смогут пользоваться скоростными пассажирскими поездами", - добавила С.Назарова.

Она подчеркнула, что в поездах есть вагон-бары, а также специальные места для людей с ограниченными возможностями, место для велосипедов.

"Поезда оснащены ​​инновационной системой безопасности, которая позволяет пассажирам совершать поездки комфортно и безопасно", - резюмировала Санубар Назарова.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlk dəfə sürətli sərnişin qatarlarına Ucar və Ləkidə dayanacaq verilir

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