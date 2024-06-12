Скоростные пассажирские поезда будут останавливаться в Уджаре и Ляки

Скоростные пассажирские поезда отныне будут останавливаться в Агдаше и Уджаре.

Скоростные пассажирские поезда отныне будут останавливаться в Уджаре и Ляки.

Как передает Report , об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Санубар Назарова.

По ее словам, четыре поезда FLIRT, доставленные в Азербайджан в конце прошлого года, уже готовы к полноценной эксплуатации.

"Сегодня организован символический рейс в направлении станций Уджар и Ляки. Теперь порядка 200 тыс. человек, проживающих в Уджарском и Агдашском районах смогут пользоваться скоростными пассажирскими поездами", - добавила С.Назарова.

Она подчеркнула, что в поездах есть вагон-бары, а также специальные места для людей с ограниченными возможностями, место для велосипедов.

"Поезда оснащены ​​инновационной системой безопасности, которая позволяет пассажирам совершать поездки комфортно и безопасно", - резюмировала Санубар Назарова.