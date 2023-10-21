Скоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях

Скоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях

В правила пользования платной дорогой Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией также будет включен вопрос о пределе скорости.

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