Скоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях

В правила пользования платной дорогой Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией также будет включен вопрос о пределе скорости.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, платная дорога будет самой скоростной на территории страны: "В новых правилах будет указан скоростной режим. Планируется, что он будет выше, чем на других автомагистралях. После того, как определится скоростной режим, могут быть установлены радары".
А.Наджафли добавил, что оплата может осуществляться наличными и банковскими картами, а также онлайн.