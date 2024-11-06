Скорой помощи разрешат движение по полосам COP29

Машины скорой помощи смогут использовать специальные полосы, выделенные на автомобильных дорогах Баку для передвижения транспорта COP29.

Машины скорой помощи смогут использовать специальные полосы, выделенные на автомобильных дорогах Баку для передвижения транспорта COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Бакинского главного центра здравоохранения Эльчин Амиров.

Он также добавил, что в дни проведения конференции на станциях метро с наибольшим пассажиропотоком - "28 мая", "Элмляр академиясы" и "Кероглу" будут действовать медицинские пункты.

"Также в связи с проведением COP29 сформировано более 50 бригад скорой помощи, а медицинские пункты оснащены всем необходимым оборудованием", - сказал Амиров.