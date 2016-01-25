​Скончался пассажир самолета, совершившего вынужденную посадку в Баку

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс по маршруту Лондон-Мумбаи, из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Паша Кесеменски, 72-летний гражданин Британии Р.Шукла скончался во время полета: "Пассажир скончался еще до посадки самолета. Семья попросила оставить тело в Баку. Сейчас предпринимаются меры по отправке тела. Самолет уже отбыл в 07:00 и в 13:00 достигнет Мумбаи".

Отметим, что принадлежащий авиакомпании Air India самолет Boeing Dreamliner (B787-800) вылетел из Лондона в 19:00 по местному времени. По графику он должен был прибыть в Мумбаи в 04:00, однако рейс задержался из-за вынужденной посадки самолета.