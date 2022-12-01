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Система развлечений уже недоступна на рейсах "Аэрофлота" на части самолетов

Система развлечений уже недоступна на рейсах "Аэрофлота" на части самолетов Система развлечений стала недоступна на части самолетов авиакомпании "Аэрофлот" из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги.
Инфраструктура
1 декабря 2022 г. 13:05

Система развлечений стала недоступна на части самолетов авиакомпании "Аэрофлот" из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

"На наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений, - отмечается в сообщении. - Отказ зарубежных поставщиков от предоставления данной услуги вскоре не будет препятствием для привычного просмотра интересных фильмов и прослушивания любимых треков во время полета. Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году".

Вместо использования системы развлечения в компании пассажирам порекомендовали "устроить для себя декабрьский digital-детокс на время полета", в том числе почитать книгу или почистить фотографии в галерее телефона.

Система развлечений на борту "Аэрофлота" предоставляется как в традиционном виде - через вмонтированный в спинку переднего кресла дисплей, так и в стриминговом, когда пассажир через бесплатный wi-fi подключается к системе развлечений со своего телефона или планшета. Традиционной системой оборудованы, как правило, дальнемагистральные самолеты, а на Airbus A320/321 и Boeing 737 доступна только стриминговая.

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