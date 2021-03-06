Система кодифицирования товаров ВТО будет применена в Азербайджане

Между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Всемирной таможенной организацией соответствующий договор

С целью повышения профессиональных и специальных знаний должностных лиц таможенных органов, входящих в состав Государственного таможенного комитета Азербайджана, и обеспечения повышения их профессионального уровня в формате видеоконференции был проведен пятидневный тренинг в связи с внедрением Гармонизированной системы описания и кодифицирования товаров Всемирной таможенной организации (ВТО).

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГТК.

Между ГТК и ВТО 27 апреля 2020 года был подписан договор о внедрении Гармонизированной системы описания и кодифицирования товаров.

Система - это программное обеспечение, предназначенное для оценки и управления рисками, позволяющее собирать, хранить и обмениваться данными о грузах. Эта система позволяет выявлять грузы с высоким уровнем риска и ускорять прохождение грузов с низким уровнем риска через таможенные погранично- пропускные пункты, тем самым облегчая и обеспечивая безопасность торговли.

В тренинге приняли участие сотрудники соответствующих структур, входящих в структуру ГТК. Они изучили функции и возможности программы для управления рисками, приобрели навыки анализа данных и оценки рисков.