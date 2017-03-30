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    Singapore Airlines назначила генерального агента по продажам в Азербайджане

    Компания AVIAREPS поддержит Singapore Airlines в расширении своей сети продаж в Азербайджане

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Авиакомпания Singapore Airlines назначила компанию AVIAREPS в качестве единственного Генерального агента по продажам (GSA) для Азербайджана и Грузии.

    Как сообщили Report в компании, AVIAREPS поддержит Singapore Airlines в расширении своей сети продаж в Азербайджане и Грузии, осуществляя деятельность по продажам, маркетингу и резервации билетов в новом офисе в Баку.

    "Азербайджан как динамично развивающийся рынок, уже давно находится в поле зрения наших международных клиентов. Мы очень горды, что можем стать частью корпоративных ландшафтов Азербайджана и Грузии", - заявил исполнительный директор AVIAREPS Эдгар Лакер. 

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