Singapore Airlines назначила генерального агента по продажам в Азербайджане

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Авиакомпания Singapore Airlines назначила компанию AVIAREPS в качестве единственного Генерального агента по продажам (GSA) для Азербайджана и Грузии.

Как сообщили Report в компании, AVIAREPS поддержит Singapore Airlines в расширении своей сети продаж в Азербайджане и Грузии, осуществляя деятельность по продажам, маркетингу и резервации билетов в новом офисе в Баку.

"Азербайджан как динамично развивающийся рынок, уже давно находится в поле зрения наших международных клиентов. Мы очень горды, что можем стать частью корпоративных ландшафтов Азербайджана и Грузии", - заявил исполнительный директор AVIAREPS Эдгар Лакер.