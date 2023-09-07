Симфония архитектуры: самое эксклюзивное здание Баку открывает продажи

Если спросить любого туриста, чем ему запомнился Баку, то ответ скорее будет: "Интересной архитектурой, эффектно объединяющей историю и культуру Востока и Запада".

Если спросить любого туриста, чем ему запомнился Баку, то ответ скорее будет: "Интересной архитектурой, эффектно объединяющей историю и культуру Востока и Запада".

Архитектурный ренессанс

Сегодня столица Азербайджана вновь переживает славу одного из немногих мировых центров архитектуры, продолжая удерживать пристальное внимание ведущих зодчих. Все больше вдохновляясь необыкновенной аурой и неповторимой красотой города, они создают архитектурные шедевры.

Так было в конце XIX - начале XX века, когда Баку переживал первый "нефтяной бум". И судя по всему, это будет иметь место еще долго, поскольку развитие Азербайджана диктует свои обязательные условия – непрекращающийся прогресс в сфере строительства.

Исторически сложилось, что в архитектуре Баку постоянно присутствовал так называемый "Italianate style" – стиль, подразумевающий полет фантазии и высокую степень творческой свободы.

Недаром архитекторы, создающие в Баку свои непревзойденные шедевры, использовали в своих проектах "итальянские составляющие" – ими же некогда вдохновились британские архитекторы, которые и положили начало стилю Italianate.

В частности, здание Национального музея истории Азербайджана - дом известного благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева. При возведении данного строения главным архитектором Баку Иосифом Гославским были использованы различные архитектурные стили, при этом симметричный фасад был построен в роскошном стиле итальянского Ренессанса.

"Дух Италии" присутствует также в нынешнем здании Исполнительной власти Баку – для украшения его фасада Гославский заказал из Италии красный декоративный кирпич и цветной мрамор.

Возвращение легенды

Так было и в случае с эксклюзивным клубным домом Bayıl Bay, который расположился на первой линии Бакинского бульвара, на берегу Каспийского моря, вблизи знаменитой крепости Сабаил. История этой крепости полна загадок, и она исчезла под водами, став легендой.

Автор проекта Bayıl Bay - известный итальянский архитектор и дизайнер Мауро Липпарини, являющийся основателем архитектурного "естественного минимализма".

Bayıl Bay- это по-настоящему необычное стильное здание высочайшего европейского уровня, которое отвечает всем параметрам современной архитектуры. Итальянский зодчий смог обеспечить стиль, пропорционально сочетающий прогрессивность и необходимый уют. При этом Bayıl Bay очень гармонично вписывается в архитектурный ансамбль Бакинской бухты и придает ей особый шарм.

Умиротворяющий шик

"Дух Италии" присутствует в Bayıl Bay везде – фасад дома украшают высококачественные керамические плиты итальянского производства, оберегающие от негативного воздействия природных явлений и обеспечивающие безупречную звукоизоляцию.

Высажены растения с использованием специальных технологий на каждой террасе, а значит, вдоволь обеспечивают кислородом, создавая здоровый микроклимат для каждой квартиры: Bayıl Bay буквально утопает в зелени.

Абсолютно каждая квартира имеет открытые пространства, что гарантирует обилие света и пространства внутри и снаружи. Изящное и одновременно практичное решение, как панорамное остекление, создает ощущение грандиозного по масштабам простора.

Стоит выйти на террасу, как взору предстает не менее грандиозная панорама – вглядываясь в морскую даль, ты наслаждаешься легким бризом, что дарит ощущение курортного отдыха.

Безупречность инфраструктуры – вот еще одно неоспоримое преимущество Bayıl Bay. Внутри здания царит особая атмосфера. Консьерж сервис внутри здания создает все необходимое для постоянного удобства резидентов комплекса. Гаражи, оборудованные зарядными устройствами ведущих европейских производителей для электромобилей, поддерживают общую концепцию «зеленого дома».

Внутри здания будут расположены кафе, конференц-комната, библиотека, лаунж-зона, что соответствует современному тренду work/life balance.

Счастливые обладатели квартир в Bayıl Bay смогут расслабиться после насыщенного событиями дня: им будет предложен фитнес-зал с 20-ти метровым бассейном с инфинити-окнами, тренажерный зал с последними новинками от Technogym, сауна и SPA. Bayıl Bay предоставляет все удобства 5-звездочного отеля на дому.

В Bayil Bay удалось достичь практически невозможного – баланса красоты, шика и практичности, превратив тем самым роскошные апартаменты в центре современного мегаполиса в место, где можно наслаждаться счастливой, размеренной жизнью.

Для всех кто желает стать резидентом комплекса Bayıl Bay стоит обратиться по номеру *0121 и посетить данный дом для того, чтобы воочию убедиться в вышеизложенном!