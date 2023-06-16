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Сильный ветер создал проблемы для движения на нескольких автомагистралях Азербайджана

Сильный ветер создал проблемы для движения на нескольких автомагистралях Азербайджана В Азербайджане возобновлено бесперебойное движение на нескольких автомобильных дорогах на территории Евлахского, Гейчайского, Агдашского и Геранбойского районов.
Инфраструктура
16 июня 2023 г. 10:30
Сильный ветер создал проблемы для движения на нескольких автомагистралях Азербайджана

В Азербайджане возобновлено бесперебойное движение на нескольких автомобильных дорогах на территории Евлахского, Гейчайского, Агдашского и Геранбойского районов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения были введены в связи с тем, что вечером минувшего дня сильный ветер, сопровождавшийся осадками, повалил деревья на проезжую часть дорог.

Кроме того, сильный ветер снес крышу одного из зданий в Евлахе на проезжую часть автодороги М2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией. В результате возникли трудности в движении автотранспортных средств по указанному направлению.

На место происшествия были привлечены специальная техника и живая сила ООО "Эксплуатация автодорог 3 N", в короткие сроки проезжая часть дороги была очищена, движение возобновлено.

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Версия на азербайджанском языке Güclü külək nəticəsində bir neçə avtomobil yolunda yaranmış problem aradan qaldırılıb

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