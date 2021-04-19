Silkway West Airlines запустила грузовые рейсы в Огайо

Первый грузовой самолет Silkway B747 приземлился в Рикенбакере в рамках долгосрочной аренды с американской Trinity Logistics

Азербайджанская авиакомпания Silkway West Airlines начала осуществлять грузовые перевозки в международный аэропорт Рикенбакер в американском штате Огайо, недавно принявший 500-ый по счету пассажирский самолет, на борту которого находились только грузы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Управление аэропортами региона Колумбуса сообщило, что первый грузовой самолет Silkway B747 приземлился в Рикенбакере на прошлой неделе в рамках долгосрочной аренды с американской компанией Trinity Logistics.

Компания Trinity из Нью-Йорка управляет одной из крупнейших частных воздушных сетей в LCK. С 2017 года более 500 арендованных грузовых самолетов с модной одеждой и товарами из Индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии отправлено на Средний Запад, сказал президент Trinity Дэвид Перейра.

Рикенбакер является вторым регулярным направлением Silkway в США. Кроме того, три раза в неделю выполняются грузовые рейсы в международный аэропорт Чикаго О’Хара. Silkway была основана в 2012 году и, согласно информации на веб-сайте, выполняет около 250 регулярных и чартерных рейсов по всему миру каждый месяц на 15 грузовых самолетах Boeing 747-8 и 747-400.

Международные авиакомпании перевели более 2,5 тыс. своих самолетов в режим грузоперевозок, чтобы частично компенсировать потерю пропускной способности из-за закрытия пассажирских перевозок в период пандемии коронавируса и воспользоваться высоким спросом грузоотправителей. Авиакомпании выполняли грузовые перевозки в грузовом отсеке своих самолетов, некоторые - на сиденьях или самолетах со снятыми сиденьями. Ряд аэропортов приняли рейсы такого типа, но авиакомпании, как правило, направляются в пассажирские аэропорты, а не в альтернативные грузовые порты. Рикенбакер - единственный специальный аэропорт, в котором выполняются только грузовые рейсы. Регулярные грузоперевозки в аэропорту осуществляют авиакомпании Emirates, Etihad Airways, Korean Airlines, Philippine Airlines и Qatar Airways.

По оценкам администрации аэропорта, более миллиона коробок с потребительскими товарами и производственными компонентами прибыло в Рикенбакер на борту 500 переоборудованных в грузовые пассажирских самолетов.