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    Silkway Airlines закупил новый грузовой лайнер

    Компания пополнила флот четвертым грузовым лайнером Boeing 747-8F

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Национальный грузоперевозчик Азербайджана Silk Way Airlines получил в свое распоряжение еще один новый самолет Boeing 747-8F.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании, это уже восьмой самолет типа Boeing и четвертый Boeing 747-8F, который будет эксплуатироваться авиакомпанией. Поставка нового авиалайнера даст возможность авиакомпании расширить географию полетов, включая новые направления в США.

    Наряду с существующими прямыми регулярными сообщениями из столицы Азербайджана в города Милан, Люксембург, Франкфурт, Стамбул, Дубай, Сеул, Гонконг и Шанхай, планируется открытие новых рейсов в Чикаго и Дакку.

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