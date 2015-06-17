Silk Way Airlines и "Антонов" подписали контракт на поставку 10 самолетов в Азербайджан

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания Silk Way Airlines и украинское государственное предприятие "Антонов" подписали контракт на поставку 10 самолетов АН-178 в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на украинский канал ТСН, контракт был подписан в рамках выставки в Ле Бурже.

15 июня в парижском пригороде Ле Бурже открылся один из крупнейших мировых аэрокосмических салонов - Paris Air Show 2015. Свои экспозиции здесь развернули 2260 участников из порядка 50 стран мира.