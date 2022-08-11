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Silk Way West Airlines запускает инновационные услуги на своем новом веб-сайте

Silk Way West Airlines запускает инновационные услуги на своем новом веб-сайте Silk Way West Airlines, являющийся членом Silk Way Group и одним из самых быстрорастущих грузоперевозчиков в Каспийском регионе и странах СНГ, запустил обновленный веб-сайт, доступный по адресу www.silkwaywest.com. Веб-сайт включает в себя несколько новш
Инфраструктура
11 августа 2022 г. 11:15
Silk Way West Airlines запускает инновационные услуги на своем новом веб-сайте

Silk Way West Airlines, являющийся членом Silk Way Group и одним из самых быстрорастущих грузоперевозчиков в Каспийском регионе и странах СНГ, запустил обновленный веб-сайт, доступный по адресу www.silkwaywest.com. Веб-сайт включает в себя несколько новшеств, в том числе адаптивный, удобный для пользования интерфейс, упрощенную навигацию и недавно интегрированные услуги онлайн-бронирования, а также усовершенствованную систему отслеживания грузов и CO2 калькулятор для улучшения клиентского опыта.

Помимо улучшения существующего функционала, были добавлены два новых онлайн-сервиса для повышения качества обслуживания клиентов авиакомпании. Услуга онлайн-бронирования позволяет экспедиторам и агентам по продажам отправлять запросы по доставке груза напрямую в авиакомпанию через веб-сайт и получать подтверждение бронирования с данными о рейсе по электронной почте.

Усовершенствованная служба отслеживания с интегрированным калькулятором по расчету выбросов CO2 предлагает отслеживание местонахождения груза в режиме реального времени посредством веб-сайта, который может на основе веса груза, пункта отправления и назначения рассчитывать объем выбрасываемого углерода в результате поставок. Эти новшества демонстрируют стремление компании повысить качество обслуживания клиентов за счет оцифровки услуг и достижения нулевого уровня выброса углерода.

Комментируя запуск новых услуг, президент Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер отметил: «Меня переполняет чувство гордости за энтузиазм нашей команды, которая изменила дизайн веб-сайта, сделав его более привлекательным и оптимизировав функциональность. Адаптация веб-сайта в соответствии с нашим новым корпоративным стилем и добавление важных новшеств гарантирует замечательный опыт клиентам, знакомящимся с миром Silk Way. Следующим этапом цифровизации наших процессов является запуск онлайн-бронирования через веб-сайт, что еще больше расширит наши возможности по привлечению потенциальных клиентов».

«Мы рады, что последний проект сплотил нас в предоставлении современных инструментов отслеживания на недавно обновленном веб-сайте Silk Way West Airlines, а также создании функции онлайн-запросов и интерактивных предложений через нашу платформу QuoteIt для дальнейшего ускорения роста, основанного на цифровых технологиях. Это важное событие, и мы с нетерпением ожидаем продолжения синергии и сотрудничества между нашими двумя компаниями», — сказала Кристина Фейзи, управляющий директор ENXT Solutions GmbH.

Silk Way Group, основанная в июле 2006 года, представляет собой динамично развивающуюся группу компаний, занимающую лидирующие позиции в экономике Азербайджана. В 2019 году группа была реорганизована в три компании — Silk Way Airlines, Silk Way West Airlines и Silk Way Technics, предоставляющие услуги по грузовым авиаперевозкам и обслуживанию воздушных судов.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines выполняет около 350 рейсов по всему миру в месяц на своем флоте из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала с Boeing соглашение о стратегическом расширении флота на закуп пяти современных самолетов 777 Freighter. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года».

ENXT Solutions — немецкий поставщик программных решений для грузовых перевозок с более чем тридцатилетним командным опытом, предлагающий отраслевую экспертизу и технический потенциал для внедрения и реализации амбиций своих партнеров за счет открытой оцифровки, возможности передачи и хранения данных, и ясных выводов (с бизнес-аналитикой). Следуя девизу «Простота для пользователя, эффективность для организации», цель ENXT Solutions состоит в приоритезации максимальной отдачи при минимальных ресурсах.

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Версия на азербайджанском языке "Silk Way West Airlines" yeni internet saytında innovativ xidmətlər təqdim edir

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