Silk Way West Airlines выполнил чартерный грузовой рейс между Азербайджаном и Бразилией

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская грузовая авиакомпания Silk Way West Airlines выполнила первый прямой рейс из Баку в Сан-Паулу (Бразилия).

Как сообщили Report в компании, 15-часовый полет из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Международный аэропорт Виракопус на современном лайнере Boeing 747-8F стал самым длинным за всю историю авиакомпании.

Груз в количестве 36 тонн был отправлен из Китая для компании-производителя автомобилей в Бразилии.

Авиакомпания Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года, с момента выдачи сертификата оператора Администрацией гражданской авиации Азербайджана. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.