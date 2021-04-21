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Silk Way West Airlines признана «Грузовой авиакомпанией 2020 года»

Silk Way West Airlines признана «Грузовой авиакомпанией 2020 года» Silk Way West Airlines начала полеты в аэропорт Инчхон в октябре 2014 года
Инфраструктура
21 апреля 2021 г. 16:03
Silk Way West Airlines признана «Грузовой авиакомпанией 2020 года»

Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года», признав компанию лучшим грузовым авиаперевозчиком с международным грузооборотом до 25 тыс. тонн.

Так в аэропорту состоялась пятая ежегодная церемония награждения, основа которой была заложена в 2016 году.

Аэропорт Инчхон, расположенный вблизи Сеула, является одним из самых крупных и загруженных аэропортов в мире. В 2020 году он занял четвертое место в рейтинге 10 лучших аэропортов мира согласно Skytrax World Airport Awards.

Silk Way West Airlines начала полеты в аэропорт Инчхон в октябре 2014 года. С тех пор, благодаря пристальному вниманию к усовершенствованию операционных процессов, компания добилась высоких показателей по продажам в направлении этого крупного корейского узла.

«Этот успех – результат успешного сотрудничества с нашими партнерами по всему миру. Мы гордимся тем, что получили такую престижную награду от одного из крупнейших аэропортов мира», - сказал Кюнг-Хван Ким, генеральный менеджер Silk Way West Airlines в Корее и региональный менеджер по контролю пропускной способности.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 300 рейсов в Европу и Азию, а также в страны Северной и Южной Америки посредством 15 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 350 тыс. тонн. Признанная авиаконцерном Boeing как самая быстрорастущая авиакомпания по величине флота, географическому охвату и объему грузов, Silk Way West Airlines сегодня по всем этим критериям занимает третье место в Европе. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 50 направлений по всему миру, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

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Версия на азербайджанском языке "Silk Way West Airlines" "2020-ci ilin yükdaşıma aviaşirkəti” seçilib

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