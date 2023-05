Silk Way West Airlines присоединяется к сети сargo.one

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявляет о партнерстве с сargo.one, ведущим поставщиком цифровых решений для обслуживания клиентов в сфере грузовых авиаперевозок. Это партнерство предоставит экспедиторам возможность быстрого и удобного бронирования, сделав этот процесс более эффективным и оптимизированным. Бронирование грузовых перевозок Silk Way West Airlines посредством сargo.one станет возможным с осени текущего года.

Платформа сargo.one пользуется большим спросом у экспедиторов ключевых мировых рынков. Подключаясь к платформе, Silk Way West Airlines расширяет свое присутствие в цифровом пространстве.

"Мы рады партнерству с сargo.one, который разделяет наше стремление обеспечивать клиентам наилучший сервис, — сказал Вольфганг Мейер, президент и главный исполнительный директор Silk Way West Airlines. - Это партнерство предоставит нашим клиентам возможность более комфортного бронирования, а также поможет оптимизировать операционные процессы. Команды сargo.one и Silk Way West Airlines очень тесно сотрудничают, и мы полагаемся на их проверенный опыт, чтобы улучшить наши услуги и увеличить долю цифровых продаж грузовых авиаперевозок".

Мориц Клауссен, основатель и генеральный директор сargo.one, отметил: "Для многих тысяч агентов, которые пользуются цифровым бронированием на сargo.one, присоединение Silk Way West Airlines является знаменательной новостью. Благодаря своему глубокому пониманию постоянно меняющегося рынка, Silk Way West Airlines отдает предпочтение сargo.one, как лучшему в своем классе решению для роста цифровых продаж".

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 года было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Для получения дополнительной информации о Silk Way West Airlines и ее услугах посетите сайт www.silkwaywest.com .

cargo.one (Cargo One GmbH) была основана в 2017 году и является платформой для бронирования и продаж грузовых авиаперевозок. Это первая в своем роде платформа, которая предлагает мгновенное бронирование для более чем 40 авиакомпаний и используется примерно пятью тысячами экспедиторских компаний в десятках стран мира. Аккредитованные грузовые агенты имеют возможность искать, сравнивать и бронировать в режиме реального времени с немедленным подтверждением бронирования. Посредством cargo.one импортеры могут мгновенно сравнивать и бронировать тарифы с другими проверенными экспедиторскими партнерами в режиме 24/7.

Компания получила награду «Information Technology for the air cargo industry» на World Air Cargo Awards 2021 и 2022, «International IT Systems Provider of the Year» 2023, «Air Business of the Year» на UK Logistics Awards 2022, а также награду Air Cargo News в 2020 году. Cargo.one является членом Международной ассоциации грузовых авиаперевозок TIACA.