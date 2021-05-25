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Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA

Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA Авиакомпания достигла высоких показателей, полностью соблюдая международно признанные стандарты безопасности полетов
Инфраструктура
25 мая 2021 г. 15:37
Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA

Несмотря на увеличение объемов грузовых авиаперевозок во время пандемии коронавируса COVID-19, за этот период Silk Way West Airlines достигла высоких показателей, полностью соблюдая международно признанные стандарты безопасности полетов. Будучи членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 2015 года, Silk Way West Airlines успешно прошла процедуру аудита и вновь подтвердила свое соответствие требованиям операционной безопасности (IOSA). По результатам проверки, впервые прошедшей в онлайн – формате, Silk Way West Airlines в четвертый раз подтвердила, что авиакомпания отвечает международным требованиям безопасности авиаперевозок.

Программа аудита IOSA включает сотни необходимых стандартов и рекомендуемых процедур в нескольких областях. Сюда входят наземные, грузовые и летные процедуры, а также техническое обслуживание и безопасность воздушных полетов.

«Обеспечение международных стандартов безопасности и соблюдение интересов наших клиентов – наши главные приоритеты. Соответствуя самым высоким стандартам эксплуатационной безопасности, Silk Way West Airlines в очередной раз оправдала доверие своих клиентов следующей сертификацией IOSA», - отметил президент компании Вольфганг Майер.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 рейсов в Европу и Азию, а также в страны Северной и Южной Америки посредством 12 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F.

28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines, расширяющая свой флот, подписала стратегическое соглашение с Boeing о приобретении пяти современнейших грузовых самолетов 777F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 420 тыс. тонн. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 40 направлений по всему миру, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года».

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Версия на английском языке Silk Way West Airlines awarded next IATA certificate 
Версия на азербайджанском языке "Silk Way West Airlines" növbəti IATA sertifikatına layiq görülüb

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