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Silk Way West Airlines подтверждает покупку  двух самолетов нового поколения Airbus A350F 

Silk Way West Airlines подтверждает покупку  двух самолетов нового поколения Airbus A350F  Silk Way West Airlines подписала соглашение с Airbus о покупке двух грузовых самолетов A350, поставка которых запланирована на 2027-2028 годы. В договор также включена опция закупа еще двух самолетов той же модели. Соглашение, являющееся первым между двум
Инфраструктура
28 июня 2022 г. 16:38
Silk Way West Airlines подтверждает покупку  двух самолетов нового поколения Airbus A350F 

Silk Way West Airlines подписала соглашение с Airbus о покупке двух грузовых самолетов A350, поставка которых запланирована на 2027-2028 годы. В договор также включена опция закупа еще двух самолетов той же модели. Соглашение, являющееся первым между двумя компаниями, было подписано 28 июня 2022 года в Баку на церемонии, на которой присутствовали г-н Вольфганг Мейер, президент Silk Way West Airlines, и г-н Воутер Ван Верш, исполнительный вице-президент Airbus по региону и продажам в Европе. Данная инвестиция знаменует собой очередной шаг в расширении международной сети Silk Way West Airlines для удовлетворения растущего спроса на грузовые перевозки.

Закуп самолетов A350F является первым в регионе Центральной Азии и СНГ. A350F создан на базе самого современного в мире дальнемагистрального самолета A350. Являясь новым членом семейства A350, A350F построен на базе передовых технологий и аэродинамики, и обладает непревзойденной эксплуатационной гибкостью и надежностью.

Отличительной чертой самолета будут большая дверь на главной палубе и длина фюзеляжа, оптимизированная для грузовых перевозок. Более 70% корпуса изготовлено из усовершенствованных материалов, что позволяет снизить взлетную массу на 30 тонн. Это наряду с оптимизированной и современной системой погрузки и грузоподъемностью 109 тонн обеспечивает обслуживание всех видов грузов. Оснащенный двигателями Rolls-Royce, A350F относится к категории больших грузовых самолетов нового поколения и, наряду с более низким расходом топлива, способствует уменьшению выбросов CO2. Являясь одним из самых эффективных и экологически чистых грузовых самолетов в мире, эти последние дополнения к флоту Silk Way West будут способствовать достижению целей авиакомпании в области устойчивого развития.

«Мы рады подписать первое, и однозначно не последнее соглашение с Airbus, которое, я уверен, знаменует собой начало очень плодотворного партнерства, так как мы стремимся к будущему росту. Сегодня наши гости стали свидетелями поворотного момента в истории Silk Way West Airlines. Я уверен в успехе, который принесет нам приобретение этих новых самолетов, и подписание этого соглашения станет новой вехой в развитии нашей компании. Нет сомнения в том, что оно укрепит лидирующие позиции компании на мировом рынке грузовых авиаперевозок в течение следующих 15-20 лет», — сказал г-н Вольфганг Мейер, президент Silk Way West Airlines.

Сделка знаменует собой дальнейший шаг в стремлении Silk Way West Airlines расширить свое присутствие на мировом рынке грузовых авиаперевозок.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией в Каспийском регионе с годовым грузооборотом 500 тыс. тонн. Базируясь в Международном аэропорту Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 регулярных рейсов по более чем 40 направлениям в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии и Америке.

Обладая 50-летним опытом в инновациях, технологических новинках и отраслевых достижениях, Airbus является лидером в разработке, производстве и поставке аэрокосмической продукции, услуг и решений для клиентов по всему миру, обслуживая коммерческие самолеты, вертолеты, оборонные, космические предприятия и организации по обеспечению безопасности.

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Версия на азербайджанском языке "Silk Way West Airlines" 2 yeni nəsil "Airbus A350F" sifarişini təsdiqləyib

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