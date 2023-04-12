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Silk Way West Airlines объявляет о запуске регулярных рейсов в Хьюстон

Silk Way West Airlines объявляет о запуске регулярных рейсов в Хьюстон Грузовая авиакомпания Silk Way West Airlines объявила о запуске еженедельных рейсов в Хьюстон.
Инфраструктура
12 апреля 2023 г. 15:41
Silk Way West Airlines объявляет о запуске регулярных рейсов в Хьюстон

Грузовая авиакомпания Silk Way West Airlines объявила о запуске еженедельных рейсов в Хьюстон.

Авиакомпания будет выполнять рейсы в Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша (IAH), один из крупнейших аэропортов США. Silk Way West Airlines также продолжит выполнять регулярные рейсы в Чикаго и Даллас, расширяя свою растущую сеть маршрутов в Америке.

"Мы очень рады запуску новых регулярных рейсов в Хьюстон, который является одним из самых важных грузовых воздушных портов в Соединенных Штатах, что обеспечит дополнительную грузоподъемность и ускорит время транзита для наших клиентов, — говорит Фади Нахас, коммерческий вице-президент авиакомпании Silk Way West Airlines. - Расширение нашего присутствия в Северной и Южной Америке демонстрирует наши намерения о предоставлении надежных и эффективных грузовых решений для наших клиентов в этом регионе. Этот новый маршрут также повысит нашу способность связывать клиентов с ключевыми рынками в Центральной Азии и на Ближнем Востоке".

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Для получения дополнительной информации о Silk Way West Airlines и ее услугах посетите сайт www.silkwaywest.com.

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