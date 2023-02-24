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"Silk Way West Airlines" объявляет о регулярных рейсах в Даммам и Ташкент

"Silk Way West Airlines" объявляет о регулярных рейсах в Даммам и Ташкент Компания "Silk Way West Airlines" расширяет свою сеть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии за счет регулярных грузовых рейсов в город Даммам в Саудовской Аравии, а также в Ташкент, столицу Узбекистана. Рейсы будут выполняться дважды в неделю туда и обр
Инфраструктура
24 февраля 2023 г. 13:49
Silk Way West Airlines объявляет о регулярных рейсах в Даммам и Ташкент

Компания "Silk Way West Airlines" расширяет свою сеть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии за счет регулярных грузовых рейсов в город Даммам в Саудовской Аравии, а также в Ташкент, столицу Узбекистана. Рейсы будут выполняться дважды в неделю туда и обратно.

Данные маршруты позволят доставлять на регулярной основе грузы напрямую из Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев в международный аэропорт Даммам имени короля Фахда и международный аэропорт Ташкента, которые являются одними из самых важных международных воздушных ворот в этих регионах.

За последнее десятилетие компания "Silk Way West Airlines" выполняла чартерные рейсы в обоих направлениях, доставляя такие общие грузы, как текстиль, автомобили, скоропортящиеся и другие товары.

С запуском маршрутов в Даммам и Ташкент авиакомпания повысит свою значимость в ближневосточной и азиатской континентальной грузовой сети и улучшит качество услуг как для местных, так и для международных партнеров. Новые маршруты также позволят "Silk Way West Airlines" достичь своих стратегических целей по удовлетворению растущего международного спроса и значительному расширению глобальной сети.

Подчеркнув стратегическую важность этих регулярных рейсов, вице-президент "Silk Way West Airlines" по СНГ и Центральной Азии Вугар Мамедов сказал: «Спрос на перевозки на Ближний Восток и по маршруту Среднего коридора продолжает расти. В результате этого растет значимость Азербайджана как центрального логистического узла. Мы рады, что теперь мы можем предложить нашим клиентам регулярные рейсы из Баку в Даммам и Ташкент. Мы и дальше будем увеличивать количество выполняемых рейсов, как и направления, которые мы обслуживаем, поскольку "Silk Way West Airlines" продолжает расширять возможности для своих клиентов по всему миру».

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, "Silk Way West Airlines" ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 года "Silk Way West Airlines" подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 года было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года "Silk Way West Airlines" также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 тысяч тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

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Версия на английском языке Silk Way West Airlines announces regular flights to Dammam and Tashkent
Версия на азербайджанском языке "Silk Way West Airlines" Dammam və Daşkənd şəhərlərinə müntəzəm reyslər elan edir

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