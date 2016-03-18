​Silk Way West Airlines начала выполнять прямые рейсы в Юго-Восточную Азию

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Авиакомпания Silk Way West Airlines впервые начала выполнять прямые рейсы в Юго-Восточную Азию.

Как сообщили Report в пресс-службе авиакомпании, соответствующий меморандум подписали грузовой авиаперевозчик Азербайджана Silk Way West Airlines и малазийская компания MAB Kargo Sdn Bhd.

Согласно договору, компании будут пользоваться парками воздушных судов друг друга в различных регионах мира. Стратегическое партнерство между двумя авиаперевозчиками подразумевает соглашение о резервировании места два раза в неделю, по маршруту Куала-Лумпур-Амстердам через Бакинский международный аэропорт Гейдара Алиева.

Еженедельные рейсы запланированы на каждый четверг и воскресенье.

"У нас есть обширная сеть в Азии, и компания Silk Way West сможет вместе с нами расширить свои горизонты, так как мы обслуживаем как азиатский, так и австралийский рынки нашими грузовыми судами Airbus A330-200F. А компания Silk Way West, со своим молодым флотом, состоящим из грузовых судов Boeing 747-800, в свою очередь, откроет нам возможность выйти на западное направление, предлагая, минимум пятнадцать пунктов назначения в Европе, Северной и Южной Америке", - сказал исполнительный директор MAB Kargo Ахмад Лукман Мохд Азми.

Исполнительный директор компании Silk Way West Airlines Кямран Гасымов подчеркнул, что, опираясь на данное соглашение о резервировании мест, это партнерство позволит обеим авиакомпаниям иметь доступ к техническим мощностям друг друга через свои глобальные сети: "Мы продолжим расширять нашу сеть в Юго-Восточном регионе и удовлетворять меняющиеся потребности рынка. Азербайджан находится на правильном пути развития и обладает всем комплексом составляющих, необходимых для функционирования полноценного транзитного хаба мирового масштаба. Развитая сеть воздушного транспорта Азербайджана, а также выгодное географическое положение страны могут быть использованы для эффективной транспортировки любого груза в любом направлении".

Первый борт авиакомпании Silk Way West Airlines с номером рейса 7L434 приземлился 17 марта в Куала-Лумпуре в 16:30 по местному времени, приблизительно со 100 тоннами груза из Амстердама. MAB Kargo получил заказы на перевозку более чем 80 тонн груза для обратного рейса из Международного аэропорта Куала-Лумпура в Амстердамский аэропорт Схипхол.

Таким образом, столица Малайзии стала 7-м регулярным направлением в Азии грузового авиаперевозчика Silk Way West Airlines, который выполняет рейсы в 19 стран по всему миру по расписанию с нового сезона. Повторяя древний маршрут Великого Шелкового пути, сегодня на современных авиалайнерах выполняются полеты, связывающие Восток-Шанхай, Гонконг, Алматы, Бишкек, а также Сеул с Европой - Стамбулом, Франкфуртом, Миланом, Лондоном, Киевом и другими ключевыми аэропортами мира.