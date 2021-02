Silk Way West Airlines готова сыграть ведущую роль в транспортировке товаров медицинского назначения

В то время как по всему миру запускается процесс вакцинации от вируса COVID-19, вопрос логистики приобретает чрезвычайную актуальность. По словам генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) Александра де Жюньяка, безопасна

В то время как по всему миру запускается процесс вакцинации от вируса COVID-19, вопрос логистики приобретает чрезвычайную актуальность. По словам генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) Александра де Жюньяка, безопасная доставка вакцин против COVID-19 станет миссией века для мировой авиагрузовой отрасли. Принимая во внимание важность и масштабы предстоящих работ в индустрии авиатранспортировок, одна из ведущих компаний на рынке грузовых авиаперевозок Silk Way West Airlines за последние месяцы проделала большой объем подготовительных работ и с уверенностью заявляет о своей готовности принять активное участие в "миссии века".

Как сообщает Report, за период пандемии СOVID-19 со стороны Silk Way West Airlines было осуществлено более 100 чартерных рейсов по доставке различных грузов медицинского назначения и на сегодняшний день компания уже подписала ряд амбициозных контрактов для обеспечения готовности доставки термочувствительных грузов. С целью осуществления транспортировки жизненно важных грузов товары безопасно доставляются в особо оборудованные склады и, согласно требованиям, разгружаются специально обученным персоналом.

Группа экспертов во главе с Айдыном Гусейновым, вице-президентом по международной грузовой логистике авиакомпании Silk Way West Airlines, разработала и реализовала план по оптимизации операционных процессов и внедрению современных логистических технологий. В то же время завершена модернизация грузового терминала Бакинского международного аэропорта Гейдара Алиева площадью более 1 500 квадратных метров. С учетом ожидаемого увеличения объема термочувствительных грузов, территория холодильных и морозильных складов была проинспектирована и усовершенствована.

"Мы надеемся, что быстрая доставка вакцин против COVID-19 поспособствуют скорейшему возвращению людей во всем мире к нормальной, повседневной жизни", - отметил Айдын Гусейнов.

Вице-президент авиакомпании выразил уверенность в том, что Silk Way West Airlines полностью готова к решению глобальной задачи по крупномасштабным перевозкам вакцин, а также других видов грузов, требующих особого температурного режима. "Внутренние процедуры адаптируются в соответствии со стандартом GDP (Good Distribution Practice), который основан на принципах, принятых ЕС и рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения", - подчеркнул Айдын Гусейнов.

Компания Silk Way West Airlines была основана в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, и является крупнейшей грузовой авиакомпанией в Каспийском регионе. Базируясь на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 250 регулярных и чартерных рейсов по более чем 50 направлениям в Европе и Азии, а также в странах Северной и Южной Америки. Постоянно расширяющийся флот Silk Way West Airlines состоит из 15 самолетов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F, оснащенных самыми передовыми системами безопасности. Признанная авиаконцерном Boeing самой быстрорастущей авиакомпанией по таким критериям, как величина флота, географический охват и объем грузов, Silk Way West Airlines сегодня по всем этим параметрам занимает третье место в Европе, и постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.