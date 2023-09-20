Silk Way West Airlines делает шаг в будущее с платформой сargo.one

Одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона - Silk Way West Airlines совершила важный шаг для усовершенствования качества обслуживания своих клиентов, запустив услуги онлайн бронирования через платформу сargo.one.

Одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона - Silk Way West Airlines совершила важный шаг для усовершенствования качества обслуживания своих клиентов, запустив услуги онлайн бронирования через платформу сargo.one.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, эта инициатива направлена на облегчение беспрепятственного процесса бронирования и подчеркивает приверженность Silk Way West Airlines инновациям и клиенто-ориентированным решениям.

Silk Way West Airlines управляет обширной трансконтинентальной сетью, соединяющей предприятия по всему миру с помощью эффективных решений в области авиаперевозок.

Добавляя в процесс деятельности платформу сargo.one, авиакомпания предлагает удобный интерфейс, который упрощает процессы бронирования и оптимизирует использование объема загрузки, что в результате снижает затраты и повышает эффективность в целом. Платформа включает такие преимущества, как интуитивный опыт онлайн бронирования, повышение продуктивности, расширение глобального охвата и качество обслуживания клиентов.

Президент Silk Way West Airlines Вольфганг Майер, выразил свой энтузиазм по поводу новшества: "Мы восторженно отправляемся в этот путь вместе с сargo.one. Это начинание является важнейшей вехой, которая идеально согласуется с нашей приверженностью к инновационным решениям и превосходному качеству обслуживания клиентов. Мы считаем, что интеграция цифровой платформы сargo.one установит новый стандарт для бронирования авиаперевозок".

Объединив глобальные масштабы компании Silk Way West Airlines и передовые технологии сargo.one, индустрия грузовых авиаперевозок вступает в новую эру комфорта и эффективности. Silk Way West Airlines и сargo.one рады приветствовать как текущих, так и новых клиентов на этой платформе.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

С целью расширения флота 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 года было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Для получения дополнительной информации о Silk Way West Airlines и ее услугах посетите сайт www.silkwaywest.com .

Cargo.one (Cargo One GmbH) была основана в 2017 году и является платформой для бронирования и продаж грузовых авиаперевозок. Это первая в своем роде платформа, которая предлагает мгновенное бронирование для более чем 40 авиакомпаний и используется более чем пятью тысячами экспедиторских компаний в 107 странах мира.

Аккредитованные грузовые агенты имеют возможность искать, сравнивать и бронировать в режиме реального времени с немедленным подтверждением бронирования. Посредством cargo.one pro импортеры могут мгновенно сравнивать и бронировать тарифы с другими проверенными экспедиторскими партнерами в режиме 24/7.

Компания получила награду "Information Technology for the air cargo industry" на World Air Cargo Awards 2021 и 2022, "International IT Systems Provider of the Year" 2023, "Air Business of the Year" на UK Logistics Awards 2022, а также награду Air Cargo News в 2020 году. Cargo.one является членом Международной ассоциации грузовых авиаперевозок TIACA.