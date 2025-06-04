Silk Way Group представил SW AFEZCO и Alat Logistics Center на выставке Air Cargo Europe 2025

Silk Way Group представил SW AFEZCO

Одним из ключевых событий выставки Air Cargo Europe 2025 стало объявление группой компаний Silk Way Group о запуске двух стратегически важных брендов SW AFEZCO (Silk Way Alat Free Economic Zone Company) и Alat Logistics Center, призванных сыграть преобразующую роль в развитии логистики Среднего Коридора.

Оба бренда являются центральными элементами карго-деревни Silk Way Cargo Village – крупномасштабного инфраструктурного проекта, направленного на позиционирование Азербайджана как важного логистического узла на перекрестке Европы и Азии.

SW AFEZCO отвечает за строительство, развитие и планирование инфраструктуры в пределах Свободной Экономической Зоны Алят (Alat Free Economic Zone, AFEZ). Будучи специализированным подразделением группы компаний, отвечающим за реализацию проекта и соблюдение нормативных требований, обеспечивает соответствие всей логистической экосистемы — от транспортных коридоров до таможенных зон — международным стандартам и требованиям инвесторов.

Путем управления земельными ресурсами, привлечением арендаторов и содействуя инвестиционным процессам, SW AFEZCO играет ключевую роль в обеспечении долгосрочного роста и конкурентоспособности региона как логистического и промышленного центра.

«Запуск SW AFEZCO и Alat Logistics Center — важный шаг на пути к превращению Алята в стратегический узел глобальной торговли», — заявил Заур Ахундов, президент группы компаний Silk Way Group. — «Мы строим больше, чем инфраструктуру. Мы создаем готовый к будущему, устойчивый логистический центр, который отражает стратегическое расположение и экономическое видение Азербайджана. Наша цель – предоставить глобальным партнерам логистические услуги мирового класса и выход на развивающиеся рынки».

Alat Logistics Center – это основной логистический интегратор в Silk Way Cargo Village, разработанный для предоставления мультимодальных транспортных решений, объединяющих воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки. Стратегически расположенный на территории Свободной Экономической Зоне Алят и рядом с будущим зеленым грузовым аэропортом SW AFEZCO, Alat Logistics Center разработан для обеспечения бесперебойного перемещения грузов по всей Евразии.

Сочетая передовую инфраструктуру и интеллектуальные логистические решения, Alat Logistics Center будет обеспечивать складские услуги, консолидацию грузов, таможенное оформление и выполнение операций в сфере электронной коммерции. Его цель — повысить эффективность грузоперевозок, сократить транзитное время и усилить конкурентоспособность маршрутов по Среднему коридору.

Вместе SW AFEZCO и Alat Logistics Center представляют собой прогрессивную интегрированную логистическую платформу, сочетающую инфраструктуру, операционные процессы и устойчивое развитие. Их объединённый потенциал ускорит реализацию миссии Silk Way Group по укреплению роли Азербайджана в глобальной логистике и трансформации региона Алят в умный, экологичный и привлекательный для инвесторов логистический центр.

О группе компаний Silk Way Group

Основанная в 2006 году, Silk Way Group является ведущим азербайджанским конгломератом, специализирующимся на авиации и логистике. Имея стратегическое расположение в Баку и обладая глобальным стратегическим видением, группа компаний продолжает расширять свое присутствие в сферах авиаперевозок, экспедирования грузов, развития инфраструктуры и операционных процессов в свободной экономической зоне.