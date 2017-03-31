Сильный ветер не повлиял на работу Бакинского аэропорта

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сильный ветер, наблюдаемый в Баку и на Абшеронском полуострове, не повлиял на работу Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщили Report в Бакинском аэропорту, авиарейсы выполняются в соответствии с графиком: “Авиаполеты осуществляются по графику. Ни один рейс вчера и сегодня не был отложен. Погодные условия пока не создали проблем для выполнения полетов”.

Отметим, что вчера МЭПР предупредил об опасном гидрометеорологическом явлении. Так, 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.