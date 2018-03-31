Сильный ветер в Азербайджане нанес серьезный урон дорожному хозяйству - ФОТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В результате наблюдаемых на территории Азербайджана нестабильных и ветреных погодных условий дорожному хозяйству страны нанес серьезный урон.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении говорится, что дорожные знаки и информационные табло на улицах и проспектах города Баку, а также автомобильных дорогах республики слетели или повреждены из-за сильного ветра.

Наибольший урон нанесен Бакинской окружной дороге №1, "Кругу статистики" на проспекте Иншаатчылар и близ Бакинского олимпийского стадиона в результате падения информационных табло.

В целом, по предварительным подсчетам, нанесенный урон оценивается в 25 тысю манатов.

Кроме того, на 18 км. дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, проходящей по территории поселка Сахиль Гарадагского района столицы, два грузовых автомобиля в результате сильного ветра потеряли управление и перевернулись. Номерной знак одного из них грузовиков принадлежит Грузии, второго – Турции. Грузовики марок Scania и Iveco, двигаясь из Баку в сторону Газаха, перевернулись на левый борт, выведя из строя около 100 погонных метров железных ограждений и 2 фонарных столба. В результате дорожному хозяйству нанесен урон приблизительно на 10 тыс. манатов.

Составленные по фактам нанесенного ущерба акты были направлены по назначению.