Сильный шторм помешал работе грузинских портов Поти и Батуми

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сильный шторм на черноморском побережье Грузии парализовал работу портов Поти и Батуми.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, в них с прошлой ночи приостановлены операции по приему и выпуску судов.

"Всю ночь и сегодня с утра бушует шторм на море. Сила ветра ночью достигала 25-28 м/с, а высота волн превышала шесть метров. Все три стоящих на рейде судна, в том числе танкер с нефтепродуктами, ушли дрейфовать в открытое море", - сообщил капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе.

По его словам, в порту Поти в настоящее время шесть кораблей, два из которых успели зайти в порт, чтобы укрыться от шторма.

"Сильный ветер и сейчас не стихает, а шторм на море составляет порядка 4-5 баллов. По данным гидрографической службы, такое положение сохранится как минимум до завтрашнего дня", - сказал В.Тавберидзе.

Аналогичная ситуация в порту Батуми, где сильный шторм также пока не позволяет ни принимать и ни выпускать суда.

Как сообщил капитан порта Тенгиз Габилия, высота волн на море до 5 баллов. "Из-за этого не может войти в порт и французский фрегат "Гепрат", который продолжает дрейфовать в открытом море в 12-мильной зоне", - отметил капитан порта Батуми.

Портом Поти, крупнейшим морским портом Грузии, управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk. Батумский порт находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".