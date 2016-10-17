Сильный дождь парализовал движение на дорогах Баку

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Интенсивные осадки парализовали движение на основных автомобильных дорогах столицы.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Абдулвахаба Саламзаде (в обоих направлениях), проспекте Зии Бунъятова (в обоих направлениях), проспекте Гейдара Алиева (на основной и второстепенной дороге, в направлении центра), улице Афияддина Джалилова, проспекте Нобеля (в направлении центра), улице Ниязи (в обоих направлениях), улице Абдуррагим-бека Ахвердиева (в направлении Госкомстата), улице Самеда Вургуна (в направлении "Тезе базар"), улице Аббаскули бека Бакиханова (в обоих направлениях, относительная плотность) и Тбилисском проспекте образовались пробки.