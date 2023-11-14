О нас

Швейцарская компания SITA запретила авиации России использовать домен .aero

Швейцарская компания SITA запретила авиации России использовать домен .aero Швейцарская компания услуг для гражданской авиации (SITA) решила закрыть авиатранспортным компаниям из России доступ к администрируемой ею международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero.
Инфраструктура
14 ноября 2023 г. 12:00
Швейцарская компания SITA запретила авиации России использовать домен .aero

Швейцарская компания услуг для гражданской авиации (SITA) решила закрыть авиатранспортным компаниям из России доступ к администрируемой ею международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия".

Уточняется, что уже 10 ноября SITA прекратила оказывать российским клиентам услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне.

Однако мгновенного отключения и сбоев не случилось - домены удалось экстренно продлить на год. Эксперты считают, что этого времени должно хватить, чтобы перейти в национальные зоны.

По данным сервиса LetSearch.ru, в России в доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Домен используется около 30 аэропортами, в том числе "Шереметьево", "Жуковский", а также и 15 российскими авиакомпаниями - "Победа", "Азимут", "Алроса" и др.

Как сообщает ТАСС, замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил о том, что российские авиакомпании были готовы к отключению от домена .aero и серьезных последствий оно не несет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Swiss company SITA bans Russian aviation from using .aero domain

Самое важное

МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
13 ноября 2023 г. 14:58
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
13 ноября 2023 г. 14:43
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi