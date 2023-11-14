Швейцарская компания SITA запретила авиации России использовать домен .aero

Швейцарская компания услуг для гражданской авиации (SITA) решила закрыть авиатранспортным компаниям из России доступ к администрируемой ею международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero.

Швейцарская компания услуг для гражданской авиации (SITA) решила закрыть авиатранспортным компаниям из России доступ к администрируемой ею международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия".

Уточняется, что уже 10 ноября SITA прекратила оказывать российским клиентам услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне.

Однако мгновенного отключения и сбоев не случилось - домены удалось экстренно продлить на год. Эксперты считают, что этого времени должно хватить, чтобы перейти в национальные зоны.

По данным сервиса LetSearch.ru, в России в доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Домен используется около 30 аэропортами, в том числе "Шереметьево", "Жуковский", а также и 15 российскими авиакомпаниями - "Победа", "Азимут", "Алроса" и др.

Как сообщает ТАСС, замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил о том, что российские авиакомпании были готовы к отключению от домена .aero и серьезных последствий оно не несет.