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Швейцария запрещает въезд некоторым поездам из Германии

Швейцария запрещает въезд некоторым поездам из Германии Скоростные поезда ICE хронически непунктуальны, задержки в Германии не должны нарушать работу швейцарской железнодорожной сети. В 2023 году 92,5% всех поездов в Швейцарии прибывали в пункт назначения вовремя. В Германии за тот же период этот показатель со
Инфраструктура
30 июля 2024 г. 09:46
Швейцария запрещает въезд некоторым поездам из Германии

Скоростные поезда ICE хронически непунктуальны, задержки в Германии не должны нарушать работу швейцарской железнодорожной сети. В 2023 году 92,5% всех поездов в Швейцарии прибывали в пункт назначения вовремя. В Германии за тот же период этот показатель составил всего 64%.

Как передает Report, об этом cообщают зарубежные СМИ.

Железнодорожная компания Swiss Federal Railways AG (SBB) была вынуждена преждевременно остановить 11% всех поездов на маршруте Мюнхен-Цюрих с января по март. На маршруте Фрайбург-Базель в 2023 году пришлось развернуться 12,4% поездов из Германии.

Согласно действующим правилам в Швейцарии, поезд считается пришедшим вовремя, только если он отклоняется от расписания менее чем на три минуты. По словам представителя SBB, в Германии допускается даже буфер в 10-15 минут, в зависимости от маршрута.

Самыми распространенными причинами задержек на германской стороне были строительные работы, неисправности воздушных линий электропередач, проблемы инфраструктуры и забастовки.

Известно, что около половины остановленных рейсов в Швейцарию были связаны с задержками, вызванными забастовками железнодорожников в Германии.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə Almaniyadan gələn bəzi qatarların girişinə qadağa qoyub
Версия на английском языке Switzerland bans entry of chronically late German trains

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