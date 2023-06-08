Шведский аэропорт первым в мире полностью перейдет на экотопливо

Шведский аэропорт Тролльхеттан-Ванерсборг первым в мире будет предлагать для заправки самолетов только смешанное экологически чистое авиационное топливо (Sustainable aviation fuel, SAF).

Шведский аэропорт Тролльхеттан-Ванерсборг первым в мире будет предлагать для заправки самолетов только смешанное экологически чистое авиационное топливо (Sustainable aviation fuel, SAF).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении поставщика топлива - финской Neste.

"Аэропорт Тролльхеттан-Ванерсборг станет первым в мире аэропортом, предлагающим только смешанное экологически чистое авиационное топливо (SAF) для заправки всех самолетов в аэропорту, что позволит значительно сократить выбросы парниковых газов при вылете рейсов. Компания Neste поставит в аэропорт свое экологически чистое авиационное топливо Neste MY SAF", - сказано в сообщении.

По данным поставщика, аэропорт намерен начать использовать смесь 30-40% SAF с обычным авиационным топливом до конца июня. Первой авиакомпанией, выполняющей все свои рейсы на таком топливе, станет местная Västflyg.

SAF - это возобновляемое авиатопливо, представляющее собой более экологичную альтернативу традиционному топливу, оно производится из экологически чистого, полностью возобновляемого сырья, такого как отработанное масло для приготовления пищи и отходы животного жира.