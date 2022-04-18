Шуша восстанавливается и хорошеет

Я еду в Шушу. Город, поражающий всех своей красотой, считающийся жемчужиной Карабаха, колыбелью азербайджанской культуры, ставший впоследствии жертвой армянского вандализма и подвергшийся разрушениям.

Я еду в Шушу. Город, поражающий всех своей красотой, считающийся жемчужиной Карабаха, колыбелью азербайджанской культуры, ставший впоследствии жертвой армянского вандализма и подвергшийся разрушениям.

До сих пор мое представление о Шуше ассоциировалось с кадрами, снятыми во времена СССР.

Нахождение 28 лет под оккупацией армян не смогло лишить этот загадочный город красоты. С одной стороны, разрушенные обстрелами здания, с другой - восстановленные и вновь построенные здания и объекты государственного и социального значения. Шушинская крепость, туманные вершины вокруг, заборы из речного камня, зеленый луг, тянущийся параллельно крепостной стене, создают смешанные, волнительные и радостные эмоции.

Мы прибываем в Шушу по дороге Победы "Зафар Йолу". Первая остановка - "расстрелянные бюсты". Скульптуры Узеира Гаджибекова, Бюльбюля и Хан гызы Натаван, которые были повреждены во время оккупации Шуши и впоследствии выкуплены и вывезены в Баку, возвращены в город. Следы пуль на скульптурах - пример армянского вандализма.

Чуть выше находится здание бывшей почты. В здании, которое будет капитально отремонтировано, разместятся центр ASAN xidmət, DOST и другие учреждения, оказывающие услуги населению.

Восстановление крепостных стен в Шуше почти завершено. Возле крепостной стены, в задней части дома Натаван в сквере установлен новый памятник композитору Узеиру Гаджибекову. Восстановлен также дом-музей Бюльбюля, а перед ним установлен новый памятник певцу. На некотором расстоянии от него - прежняя статуя Бюльбюля, пострадавшая в результате армянской оккупации.

В Шуше проведены ремонтно-восстановительные работы и реконструкция музея-мавзолея великого азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа. Рядом с караван-сараем братьев Сафаровых установлен бюст Вагифа. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы в Доме-музее Самед бека Мехмандарова, мечетях “Ашагы Гевхар ага”, “Юхары Гевхар ага”, “Саатлы”, строится школа на 960 учеников, больница на 90 коек. В то же время в городе заложен фундамент нового жилого квартала.

Восстановление города идет полным ходом, когда оно завершится Шуша, и сейчас ежедневно принимающая гостей, станет местом массового паломничества для жителей Азербайджана и будет привлекать иностранных туристов.