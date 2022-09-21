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Шуша и Эрзурум стали городами-побратимами

Шуша и Эрзурум стали городами-побратимами Управление государственного заповедника города Шуша и муниципалитет турецкого города Эрзурум подписали протокол о побратимстве.
Инфраструктура
21 сентября 2022 г. 20:28
Шуша и Эрзурум стали городами-побратимами

Управление государственного заповедника города Шуша и муниципалитет турецкого города Эрзурум подписали протокол о побратимстве.

Об этом сообщили Report в Управлении.

Документ был подписан с учетом наличия дружеских и братских связей между Азербайджаном и Турцией.

В соответствии с документом стороны планируют реализовывать совместные программы, проекты, организовывать взаимные визиты, проводить обмен опытом и информацией, сотрудничать в сферах искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий.

Документ подписали находящийся с визитом в Эрзуруме председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов и глава Эрзурумского муниципалитета Мехмет Секмен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa və Ərzurum arasında qardaşlaşmış şəhərlər haqqında protokol imzalanıb

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