Штефани Шталльмайстер: Проблема с нехваткой воды в Азербайджане усугубится на фоне изменений климата

Проблема с нехваткой воды в Азербайджане усугубится на фоне климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом заявила страновой менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер на презентации доклада "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности".

По ее словам, по мере сокращения водных ресурсов в соседних Турции, Грузии и России, будут уменьшаться и водные ресурсы, поступающие в Азербайджан.

"Учитывая это, правительство Азербайджана должно принять меры для эффективного использования ограниченных водных ресурсов. Одним из важнейших шагов в этом направлении является совершенствование институциональной организации", - сказала Шталльмайстер.