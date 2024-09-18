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Штефани Шталльмайстер: Проблема с нехваткой воды в Азербайджане усугубится на фоне изменений климата

Штефани Шталльмайстер: Проблема с нехваткой воды в Азербайджане усугубится на фоне изменений климата
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 13:20
Штефани Шталльмайстер: Проблема с нехваткой воды в Азербайджане усугубится на фоне изменений климата

Проблема с нехваткой воды в Азербайджане усугубится на фоне климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом заявила страновой менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер на презентации доклада "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности".

По ее словам, по мере сокращения водных ресурсов в соседних Турции, Грузии и России, будут уменьшаться и водные ресурсы, поступающие в Азербайджан.

"Учитывая это, правительство Азербайджана должно принять меры для эффективного использования ограниченных водных ресурсов. Одним из важнейших шагов в этом направлении является совершенствование институциональной организации", - сказала Шталльмайстер.

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Версия на английском языке Stefanie Stallmeister says Azerbaijan’s water problem will worsen
Версия на азербайджанском языке Stefanie Stallmeister: "Azərbaycanda su problemi getdikcə daha da kəskinləşəcək"

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