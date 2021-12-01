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Началась укладка асфальтового покрытия автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут

Началась укладка асфальтового покрытия автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов начались работы по укладке асфальтобетонного покрытия автодороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению гл
Инфраструктура
1 декабря 2021 г. 11:48
Началась укладка асфальтового покрытия автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов начались работы по укладке асфальтобетонного покрытия автодороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Шоссе берет свое начало на Шюкюрбейлинском участке автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор, и тянется до поселка Гадрут Ходжавендского района. Протяженность дороги составляет 39,7 километра.

Проезжая часть шоссе составляет 14 метров.

Шоссе пролегает по территориям освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Автодорога охватит около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yoluna asfalt örtüyü döşənir

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