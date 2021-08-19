Схема движения автобуса №66 временно изменится

В соответствии с ограничениями, введенными в связи с ремонтно-строительными работами на улице Низами Исмаилова в Баку, в схему движения регулярного маршрута №66 внесены временные изменения.

В соответствии с ограничениями, введенными в связи с ремонтно-строительными работами на улице Низами Исмаилова в Баку, в схему движения регулярного маршрута №66 внесены временные изменения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

"Согласно изменениям, схема движения маршрута будет временно организована по улицам Юсифа Эйвазова, Этибара Бекирли, Джалала Гурбанова, Заура Шарифова, Сакита Годжаева. Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ", - говорится в сообщении.