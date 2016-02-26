Контейнерный маршрут ​"Шелковый путь" из Украины в Китай будет запущен в марте

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Новый контейнерный маршрут ЕС-Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай ("Шелковый путь") начнет полноценную работу в марте.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил и.о. главы ПАО "Укрзализныця" Александр Завгородний.

"Как такового старта еще не было. Был тестовый поезд, чтобы оценить ситуацию – где и какие существуют проблемы или ограничения. Запуск движения поездов мы планируем в марте. Когда "Шелковый путь" заработает, мы сможем доставлять груз из Китая до границы с Польшей за 11 суток. Практически тоже время состав тратит на движение через Россию", - отметил Александр Завгородний.

По его словам, для снижения цены перевозок "Укрзализныця" намерена запустить по маршруту два собственных парома.

"Это позволит заметно удешевить перевозку грузов по "Шелковому пути", сделав маршрут более привлекательным и конкурентоспособным", - подчеркнул Завгородний.

Он пояснил, что для Украины этот маршрут имеет стратегическое значение с точки зрения национальной безопасности.

Напомним, Транскаспийский транспортный коридор в Китай проходит по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Он пересекает Черное и Каспийское моря. Первый экспериментальный состав из Украины был запущен 15 января.