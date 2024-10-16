Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф считает необходимым добиваться расширения проект КНР "Один пояс - один путь" и международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф считает необходимым добиваться расширения проект КНР "Один пояс - один путь" и международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание "Dawn".

"Такие флагманские проекты как "Один пояс - один путь" председателя КНР Си Цзиньпина, Китайско-пакистанский экономический коридор, который находится на второй стадии реализации, и международный транспортный коридор "Север-Юг" нужно расширять, концентрироваться на развитии автомобильной и железнодорожной сети, цифровой инфраструктуры", - заявил Шариф, председательствующий на заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.

Он отметил, что ШОС следует не просто нарастить торговлю, а "продвигать перспективу объединенной Евразии".

По его словам, достижение экономической интеграции невозможно без инвестиций в инфраструктурные проекты в регионе.